Tutto il Mundial minuto per minuto: Aic racconta Spagna '82

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Tutto il Mundial minuto per minuto, a 40 anni dalla vittoria nel segno di Bearzot. E' un podcast in sette puntate, quante furono le partite nell'82 dall'Italia al Mondiale in Spagna, dal timido 0-0 dell'esordio con la Polonia a Vigo, fino al trionfale 3-1 in finale contro la Germania Ovest, a Madrid. L'omaggio e il ricordo arriva dall'Assocalciatori: INSIDER '82 è stato presentato a Cesenatico da Aic e Bentobox, "affamati digitali". Due ex campioni del mondo racconteranno episodi e aneddoti vari. Obiettivo, condividere con i giovani e giovanissimi che non poterono vivere quella fantastica cavalcata i valori umani e sportivi che sono alla base di tutte le grandi imprese, dentro e fuori dal campo di gioco. Un lavoro dedicato al ricordo del ct Enzo Bearzot, di Gaetano Scirea e Paolo Rossi, per il grande esempio che hanno lasciato. "E' un omaggio al gruppo straordinario di giocatori che hanno fatto la storia della Nazionale e anche dell'Aic" ha sottolineato il presidente dell'Assocalciatori, Umberto Calcagno. Una grande storia di sport raccontata dalla viva voce dei protagonisti (Zoff, Cabrini, Tardelli, Gentile, Antognoni, Conti, Altobelli e molti altri). Personaggi dello sport e dello spettacolo saranno gli ospiti chiamati a commentare il Mundial dell'82: da Adriano Panatta a Davide Cassani, da Milena Bertolini a Simona Ventura. E ancora Ilaria D'Amico, Pierluigi Collina, Bruno Pizzul. Ha fatto da padrone di casa Gianni Grazioli, direttore generale dell'Aic, giornalista e coordinatore delle Relazioni Istituzionali della FIGC. "E' il doveroso ricordo ai protagonisti di un evento che ha rilanciato il calcio italiano nel mondo - le sue parole - Un'occasione, soprattutto per le giovani generazioni che non hanno assistito a quella cavalcata spettacolare, per conoscere dalla voce dei protagonisti le emozioni e le storie mai ad oggi raccontate". Ogni episodio verrà pubblicato nel giorno esatto in cui gli Azzurri scesero in campo, su tutte le principali piattaforme specializzate, come Apple Podcast, Google Podcasts, Audible e Spotify. (ANSA).