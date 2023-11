Tutto pronto per Milan-PSG: ecco come arrivano le due squadre al match di San Siro

Riscattare un momento difficile nella partita più complessa. I rossoneri si presentano al crocevia europeo contro il PSG con l'imperativo di smaltire le scorie della striscia di risultati poco felice delle ultime settimane. Al cospetto dei parigini di Luis Enrique, il Milan ha il compito di vincere per tenere vive le speranze di qualificazione agli Ottavi e, anche, per ritrovare slancio e fiducia.

QUI MILANELLO

L'allenamento della vigilia a Milanello ha accolto i rientri in gruppo di Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Theo Hernández, tutti e tre hanno saltato la sfida con l'Udinese, che ha invece permesso a Ruben Loftus-Cheek di riassaggiare il campo dopo oltre un mese di assenza. Questi quattro giocatori saranno tutti a disposizione di Pioli contro il Paris, mentre non ha ancora completato l'iter del recupero Simon Kjær, che dunque non sarà della partita, esattamente come i compagni di reparto Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Con il rientro di questi giocatori, è plausibile che il Mister torni al 4-3-3, ma gli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti solamente a poche ore dal match.

Così Mister Pioli alla vigilia: "So di allenare una squadra attenta, responsabile, che ha la possibilità di giocare una grande partita. Deve essere la svolta della nostra Champions League, non possiamo sperare nei risultati altrui ma fare punti noi. I nostri tifosi faranno di tutto per incitare la squadra e noi dovremo trascinarli".

QUI PSG

Dalla sconfitta del 4 ottobre contro il Newcastle, il PSG ha totalmente cambiato ritmo vincendo 5 partite su 5 tra Ligue 1 e Champions League e viaggiando a una media di 3 reti a partita. I parigini stanno bene e, per il match di San Siro, recuperano anche Danilo Pereira. Gli assenti restano dunque Kimpembe, Sergio Rico, Nuno Mendes e Asensio. Il primo pericolo è sempre Kylian Mbappé, in gol all'andata e complessivamente a quota 12 reti in 13 presenze stagionali, ma la varietà di soluzioni offensive dei parigini è importante e richiederà la massima attenzione da parte dei rossoneri.

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa da San Siro: "Non dobbiamo pensare all'andata, sarà un'altra partita. La nostra idea è molto chiara e non la cambiamo, che si giochi in casa o fuori: vogliamo tenere il pallone senza speculare sul risultato. Il Milan è un avversario molto difficile, forte, che ha dalla sua un grande stadio".

I NUMERI PRE-PARTITA

Rafael Leão è il giocatore che ha tentato più dribbling dopo un movimento palla al piede (di almeno 5 metri) in questa stagione della Champions League (15).

Il Milan è la quinta squadra ad aver tentato più tiri in questa edizione della Champions League, 50 contro i 41 del PSG.

I rossoneri sono rimasti imbattuti in 4 dei 5 incontri con il PSG; i parigini non hanno mai vinto a San Siro nei precedenti del 1995 e 2001.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-PSG verrà trasmessa in Italia da Sky Sport e Mediaset Infinity alle 21.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

Quarta giornata del Gruppo F di UEFA Champions League: alle 18.45 in campo Borussia-Dortmund-Newcastle, alle 21.00 Milan-PSG. Questa la classifica attuale del girone: PSG 6; Borussia e Newcastle 4; Milan 2.

ARBITRO

Sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano a dirigere la sfida di San Siro. Il 39enne ha arbitrato i rossoneri in quattro occasioni negli ultimi due anni: in Europa League i preliminari dell'1 ottobre 2020 contro il Rio Ave, sfida vinta ai rigori, poi l'1-1 del 25 febbraio 2021 contro la Stella Rossa a San Siro. In Champions League il 3-1 del 14 settembre 2022 contro la Dinamo Zagabria e la Semifinale di andata del 10 maggio scorso contro l'Inter.