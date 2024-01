Tutto troppo facile per la Juve: 6-1 alla Salernitana e quarti di Coppa Italia raggiunti

La Juventus dilaga, 6-1 alla Salernitana e qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

I bianconeri riparano allo svantaggio

Neanche tempo di sistemarsi al posto, che arriva un gol: lo segna Ikwuemesi, che ringrazia Gatti per un pasticciato assist involontario e insacca lo 0-1 facile facile al minuto uno. La Juve risponde subito e al 12' sistema le cose: Miretti riceve in area la sponda di Cambiaso e batte Fiorillo. Con il pari, cresce la spinta bianconera e Gatti troverebbe anche modo di farsi perdonare, se solo il fallo di Sambia (all'inizio visto dentro) fosse stato qualche centimetro più verso l'interno dell'area: il VAR corregge l'arbitro Ghersini e revoca il rigore. La Salernitana cede la scena alla Vecchia Signora: il più attivo è Chiesa, che impegna Fiorillo. Il gol della Juve è nell'aria e arriva prima dell'intervallo: lo segna Cambiaso con una bella esecuzione acrobatica sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una gran parata di Fiorillo appena prima del recupero evita il meno due: squadre negli spogliatoi con il punteggio sul 2-1.

Festa della Signora, finisce con 6 gol

Forte del vantaggio e del bel primo tempo fatto, al netto dell'errore iniziale, la Juventus riparte con fare garibaldino al rientro in campo. E dopo nemmeno dieci minuti di ripresa si vede ricompensata dal tris: altro gol sugli sviluppi di un corner, stavolta Rugani è lesto nell'approfittare della respinta corta di Fiorillo sul colpo di testa di Milik. Tolti i freni alla propria produzione, la Juventus divampa e la Salernitana man mano che passano i minuti tende sempre di più alla trasparenza, a scomparire dal campo. Normale, considerando anche le condizioni in cui arrivavano i campani a livello di disponibilità. C'è ancora spazio per altre reti: il 4-1 è innescato dal subentrato Yildiz ma la firma è di Bronn (autogol). Il quinto, arrivato quasi a tempo scaduto, è tutto del talentino turco, che al termine di uno slalom gigante insacca il quinto ed ultimo gol di una partita dominata dalla sua Juventus. Finita? No, perché c'è tempo pure per la prima gioia in bianconero di Weah: il suo poderoso destro bacia la traversa ed entra poi in rete, per il 6-1 finale. La Juventus si qualifica ai quarti di Coppa Italia, incontrerà il Frosinone.