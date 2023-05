Tuttosport: "All'Inter bastano 11'. I rossoneri scatenano l'inferno, ma soltanto in curva"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"All'Inter bastano 11'. I rossoneri scatenano l'inferno, ma soltanto in curva" scrive Tuttosport. Feroci e concreti: i nerazzurri mettono una seria ipoteca su Istanbul. Reazione della squadra di Pioli nel secondo tempo ma non è bastato. "L'ha vinta l'Inter ancor più nettamente di quanto non racconti il 2-0 finale in conseguenza di un primo tempo in cui ha disposto a proprio piacimento di un Milan in palese confusione" scrive il quotidiano. Lo spettacolo sugli spalti oltre 75 mila tifosi e record d’incasso: più di 10 milioni di euro.