Tuttosport - Assist e Gol: Milan, è tornato Theo Hernandez

È tornato Theo Hernandez. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo il successo di ieri del Milan. Il francese ha risolto la partita con un assist e un gol, cancellando un inizio di stagione tutt’altro che brillante. Contro il Venezia è partito dalla panchina, non per punizione ma per una questione di turnover, ma si è subito scatenato una volta entrato in campo. Prima l’assist per Brahim Diaz, poi il gol del definitivo 2-0: Theo è stato decisivo nella conquista dei tre punti.