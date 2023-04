Tuttosport boccia Massa, 5 in pagella: "Negati due rigori ai rossoneri"

MilanNews.it

Anche Tuttosport non condivide le scelte di Davide Massa in Bologna-Milan, bocciandolo con un 5 in pagella: "Un episodio per tempo, sempre in area Bologna. Al 6' pt Rebic prende il tempo a Soumaoro, incassando uno “step on foot”, sempre punito in questa stagione. Al 44' st Vranckx si disimpegna in area con un pallone che colpisce prima il corpo, poi il braccio di Lucumi, ben largo rispetto alla figura. Intervento passibile di rigore anche questo".