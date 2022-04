Tuttosport - Botman e Origi prenotati in attesa del closing

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa tra Investcorp ed Elliott per la cessione del club rossonero procede spedita: a breve è atteso il signing, tra un mese il closing con il passaggio di proprietà vero e proprio. Secondo quanto riferisce Tuttosport, in attesa della chiusura definitiva, sono stati "bloccati" alcuni giocatori con cui la dirigenza aveva intavolato le trattative per il mercato estivo. In particolare con Sven Botman, centrale del Lille, c'è già l'accordo: una volta avvenuto il cambio alla guida, si tratterà solo di trovare l'accordo definitivo con il club francese. Per Divock Origi, in scadenza con il Liverpool, sarebbe tutto fatto e si attende solo la certezza della nuova proprietà.