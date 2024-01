Tuttosport - Cairo blinda Buongiorno, ma il mercato insiste: Milan in pole, Juventus impossibile

Eppur si muove. Nonostante le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo e la voglia di ambedue le parti di proseguire insieme, il mercato ha già bussato alle porte di Alessandro Buongiorno e del suo entourage. Sul difensore classe '99 è forte il pressing del Milan, che potrebbe garantirgli un contratto fino al 2029 con ingaggio raddoppiato, sin dall'inizio, rispetto ai 900.000 euro netti che guadagna oggi al Torino. La posizione del calciatore non è però cambiata.

Come scrive stamane il quotidiano Tuttosport, Buongiorno potrebbe prendere concretamente in esame un'offerta ufficiale del Milan, così come di un altro top club, solamente dopo un eventuale accordo tra l'acquirente e il suo club di appartenenza. Il suo "no", insomma, non è un rifiuto a prescindere, ma una chiusura rispettosa della società che l'ha cresciuto come uomo e come calciatore. Su Buongiorno - conclude la medesima fonte - in Italia gravita anche la Juve, definita però "una destinazione impossibile" per un tifoso doc del Toro come lui. Occhio infine a Inter e Napoli, seppur in seconda fila, oltre ad almeno due club di Premier League.