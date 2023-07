Tuttosport: "Capitan America sbarca a Malpensa. È il Pulisic Day con Pioli esulta pure Cardinale"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Capitan America sbarca a Malpensa. È il Pulisic Day con Pioli esulta pure Cardinale". Il nuovo rinforzo rossonero arriva dal Chelsea a titolo definitivo per 20 milioni di euro più bonus. Il tecnico milanista avrà così un importante innesto in attacco, ma il suo arrivo fa felice anche il suo connazionale Gerry Cardinale: Pulisic, negli States, è visto infatti come il simbolo del calcio a stelle e strisce e come il nuovo idolo dopo Landon Donovan.