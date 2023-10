Tuttosport cita Leao: "In Champions se non segni è un guaio"

Rafael Leao, ieri sera ancora una volta il giocatore più pericoloso del Milan e premiato con il premio di MVP Uefa, nell'intervista rilasciata nel post partita ha evidenziato il problema della mancanza del gol. Tuttosport lo ha parafrasato così questa mattina: "In Champions se non segni è un guaio". Due partite, tantissime occasioni create ma zero gol per i rossoneri: unica squadra insieme proprio al Dortmund e al Benfica a non avere ancora smosso il tabellino nelle prime due partite di Champions. "Non siamo assolutamente contenti di questo pareggio.

Anche contro il Newcastle abbiamo dominato. Abbiamo creato occasioni, ma non abbiamo segnato", ha continuato il portoghese.