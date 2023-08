Tuttosport - Da Casa Milan continuano ad arrivare dei no su Lukaku

vedi letture

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, da Casa Milan continuano ad arrivare dei 'no' su Lukaku, mentre non bisogna ovviamente tralasciare il fatto che Moncada possa tirare fuori dal mazzo un nome a sorpresa. Restano in uscita i vari Ballo-Touré, Caldara, Saelemaekers, Lazetic e Origi.