Tuttosport - Da gregario a big, a Cutrone tocca fare l’Higuain

L’attacco del Milan, per una sera, è sulle spalle di Cutrone. Per la prima volta in questa stagione - scrive Tuttosport - il giovane bomber rossonero si ritroverà titolare ma non al fianco di Higuain, ancora alle prese con il problema all’anca. Al di là del modulo che alla fine sceglierà Gattuso, Patrick sarà il riferimento più avanzato del Milan, a caccia di una vittoria che semplifichi il percorso verso i sedicesimi di Europa League. Senza il Pipita, Cutrone può giocare la quarta partita da titolare di fila... con ancora più responsabilità.