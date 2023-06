Tuttosport: "De Ketelaere: adesso cosa se ne fa il Milan?"

"De Ketelaere: adesso cosa se ne fa il Milan?": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi sperava nel rilancio del giocatore nell'Europeo Under 21, ma anche il belga ha deluso anche con la maglia della sua nazionale. Ora i rossoneri dovranno decidere quale sarà il suo futuro, ma non va dimenticato che in caso di cessione servirà un'offerta da almeno 28 milioni di euro per non fare una minusvalenza.