Tuttosport e il centrocampo del Milan: "Quanti muscoli per Stefano Pioli"

Tuttosport oggi in edicola si dedica anche al centrocampo del Milan. Un reparto completamente da rifare per i rossoneri, soprattutto dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il Diavolo ha chiuso per Loftus-Cheek, arrivato ieri a Milano. Il centrocampista si legherà al club milanista a titolo definitivo. Il Milan però ha messo nel proprio mirino anche Yunus Musah, di proprietà del Valencia. Nella giornata di ieri, il club rossonero si è fatto avanti per il classe 2002 che ha anche il passaporto italiano.

La valutazione del Valencia è di 30 milioni di euro, sebbene il Milan punti a chiudere a 25 milioni di euro bonus compresi. Lo stesso Musah, avrebbe mostrato il proprio gradimento per il trasferimento in Italia. Il Diavolo attende novità anche dall'AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders, valutato 18 milioni di euro. I rossoneri punteranno ad abbassare le pretese ma sono pronti anche ad accogliere a parametro zero Luka Romero. L'argentino firmerà fino al 2028 con il Milan.