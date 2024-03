Tuttosport: "Elliott rifila il ‘tre a zero’ a Blue Skye"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Elliott rifila il ‘tre a zero’ a Blue Skye". Come spiega stamattina il quotidiano torinese, due giorni fa il Tribunale civile di Milano ha respinto la terza e ultima vertenza avviata dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo contro il fondo della famiglia Singer in Italia, facendo salire a tre le sconfitte in tribunale di Blue Skye nel nostro Paese, con condanna al pagamento delle spese legali.

Tuttosport scrive poi: "Il fondo dei manager italiani Cerchione e D’Avanzo, dunque, incassa un nuovo insuccesso nella terza di undici cause intentate contro la creatura della famiglia Singer e che ha come causa scatenante la cessione del Milan a RedBird e il conseguente ammontare economico del 4,27% delle azioni che erano in quota a Blue Skye e che, secondo Cerchione e D’Avanzo, non sarebbe stato riconosciuto in maniera adeguata in termini di soldi incassati".