© foto di www.imagephotoagency.it

"Eterno Giroud, ma stavolta non basta": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il francese è l'unica certezza del reparto offensivo del Milan, mentre gli altri attaccanti stanno faticando parecchio, in primis Rafael Leao. Sabato a Udine, Olivier non ci sarà per squalifica e quindi serviranno i gol degli altri.