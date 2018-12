Tuttosport - FPF, il Milan evita la stangata

Il Milan attende il verdetto della Camera Giudicante della UEFA, che dovrebbe arrivare tra venerdì e mercoledì prossimo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la sensazione, dopo il faccia a faccia dello scorso 20 novembre, è che il club rossonero possa evitare la stangata. L’opzione più quotata è la sanzione economica, con una parte da versare subito e gli altri due terzi subordinati agli obiettivi economico-finanziari del probabile settlement agreement che la società andrà a discutere tra marzo e aprile davanti alla Camera Investigativa (difficile per non dire impossibile la concessione del voluntary). Oltre alla multa, la UEFA potrebbe impedire al Milan di modificare la lista per l’Europa League e subordinare i nuovi acquisti a cessioni di pari valore o superiori