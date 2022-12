Tuttosport - Futuro Ibra, ci sono due ipotesi: agente o dirigente al Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic sta lavorando duramente ogni giorno per rientrare in campo il prima possibile. Lo svedese è concentrato solo su quello, ma è chiaro che a 42 anni stia iniziando anche a pensare a cosa fare una volta appese le scarpette al chiodo. Secondo Tuttosport, le ipotesi sono due: entrare nello staff dell'agenzia di Raiola oppure restare al Milan come dirigente.