Tuttosport - Giroud, una notte indimenticabile: i compagni festeggiano il francese al termine del match

Il gol vittoria di Genova è firmato Pulisic, ma i compagni non possono non festeggiare il super intervento di Giroud tra i pali, scrive Tuttosport, alla fine della partita. Il francese non dimenticherà mai questa notte incredibile di Genova: coraggio e personalità che non si vedono sempre, da vero leader e che vengono premiate con un paio di interventi importanti da parte del francese.