Tuttosport - Ibrahimovic pronto all’ultimo match contro Ronaldo

Anche il quotidiano Tuttosport pone l’accento su Ibrahimovic, la rivalità con Cristiano Ronaldo e la sfida in programma a San Siro. Lo svedese - si legge - sa bene che Milan-Juventus di questa sera potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. E anche il confronto diretto con CR7 potrebbe non ripetersi più se davvero, come pare, andrà a chiudere la carriera nell’Hammarby. Ecco perché, quando a giugno si infortunò, Ibra mise nel mirino proprio questa partita.