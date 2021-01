Tuttosport - Il k.o. con la Juve non ha minato le certezze del Milan

C’era molta curiosità di capire come avrebbe reagito il Milan alla prima sconfitta in campionato. Come riporta Tuttosport, fin dall’inizio della gara con il Torino si è capito che le certezze rossonere non fossero per nulla minate dal 3-1 della Juventus di appena tre giorni fa. La squadra di Pioli, infatti, ha preso saldamente le redini del gioco, segnando due gol nella prima mezzora e archiviando la pratica Toro già nel primo tempo.