Tuttosport: "Il metodo RedBird per il nuovo Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Il metodo RedBird per il nuovo Milan". Il quotidiano spiega che, rispetto agli ultimi anni, è cambiata la strategia del club rossonero per costruire la squadra: per esempio, il Diavolo non punta più su giocatori molto giovani, ma su calciatori tra i 25 e i 27 anni. Inoltre, i dirigenti di via Aldo Rossi cercano elementi intercambiabili e in grado di ricoprire più ruoli.