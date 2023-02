Tuttosport: "Il Milan è guarito: Atalanta ko, Inter ripresa"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Il Milan è guarito: Atalanta ko, Inter ripresa": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport in merito alla vittoria di ieri dei rossoneri contro i bergamaschi per 2-0. Ottima prestazione del Diavolo che chiude un'altra gara senza subire gol (la quarta di fila tra campionato e Champions League) e riaggancia i nerazzurri di Inzaghi al secondo posto in classifica.