Tuttosport - Il Milan lavora al vice Theo: occhi su Calafiori e Mazzocchi

vedi letture

Come riporta Tuttosport, per sostituire Ballo-Touré, che ha mercato in Germania, Premier e Italia, il Milan sta cercando un altro terzino sinistro per dare un cambio a Theo Hernandez: i nomi sono quelli di Calafiori del Basilea, ex Roma, e Mazzocchi della Salernitana sempre caldo.