Tuttosport - Il Milan stringe per Fresneda del Valladolid: accordo già trovato con il 2004, manca quello tra i club

Come riportato da Tuttosport, in attesa di trovare i vari accordi con tutti i giocatori che piacciono alla dirigenza rossonera, il Milan sta stringendo per Ivan Frenseda, terzino del Real Valladolid, già cercato in passato proprio dai rossoneri. Nell'incontro di mercoledì tra Ramadani e Furlani, le parti hanno trovato l'accordo economico per il classe 2004. Non c'è ancora nessuna trattativa tra i club, ma l'operazione potrebbe chiudersi sui 10 milioni più bonus vista anche la difficoltà economica degli spagnoli.