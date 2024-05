Tuttosport - Il Milan vuole un allenatore straniero: nessun contatto con De Zerbi o Sarri

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan, che è alla ricerca di nuovo allenatore per la prossima stagione al posto di Stefano Pioli, vuole un tecnico straniero, possibilmente giovane e con idee in linea con quelle del club. I nomi, al momento, sono quelli di Conceiçao, Fonseca, Van Bommel e Gallardo.

Vista la linea che sta seguendo la società milanista, per ora non ci sono stati contatti con allenatori italiani come Roberto De Zerbi, che ha una clausola col Brighton da 15 milioni, e Maurizio Sarri, il quale ha rifiutato lo Spartak Mosca e temporeggia col Siviglia. Piace molto Thiago Motta, che però sembra destinato ad andare alla Juventus. Smentiti contatti anche con Antonio Conte, anche se l'ex ct azzurro sembra aver fatto sapere di essere disponibile a valutare una proposta del Milan.