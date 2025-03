Tuttosport: "Inchieste e ricorsi: San Siro è già un campo minato"

L'edizione odierna di Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Inchieste e ricorsi: San Siro è già un campo minato". L'iter per il nuovo San Siro va avanti, ma non mancano certamente i problemi e gli ostacoli: nei giorni scorsi, per esempio, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla cessione del Meazza a Milan e Inter, con la valutazione da 197 milioni di euro stabilita dall'Agenzia delle Entrate che viene ritenuta troppo bassa dal comitato Sì Meazza: "Dal 2000 al 2024 il Meazza ha reso 260 milioni di euro. La valutazione prevede un prezzo di 400 euro per metro quadro: ci rimettono i cittadini" le parole del suo presidente ed ex vice sindaco milanese Luigi Corbani che ha presentato l'esposto da cui è partita questa indagine.

Le parole del sindaco Giuseppe Sala

Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano: "L’atto della Procura è dovuto. Non so a chi altro avremmo potuto chiedere la valutazione, forse alla Nasa. C’è un partito di signori del no che vogliono condizionare l’amministrazione. Chiederemo un incontro a Corte dei Conti e Procura. La questione dei costi di bonifica? Ogni volta che si cede un’area c’è un tema di bonifiche, va verificato e oggi non lo sappiamo".