Tuttosport - L'Olympiacos cerca Gattuso: valutazioni in corso da parte dell'ex Milan

Come riporta Tuttosport, dopo l'addio a Valencia, non sono mancate le offerte per Gennaro Gattuso, che ha ricevuto proposte dalla Turchia e dalla Nazionale. L'ultima è quella dell'Olympiacos, colosso del campionato greco: l'ex Milan sta valutando tutti i pro e i contro della scelta. Non deve mancare chiarezza, come già successo in passato: ad Atene la richiesta è vincere il titolo, per questo devono esserci tutti i presupposti per lavorare bene.