Tuttosport: "La Serie A si riposa mentre le altre giocano"

"La Serie A si riposa mentre le altre giocano", titola Tuttosport oggi in edicola. Giocano ovunque, dalle altre parti in Europa e pure in Italia, ma non in Serie A. Il massimo campionato italiano riprenderà il 4 gennaio. In Serie A solo una volta si è tentato il Boxing Day, giocando il 26 dicembre nella stagione 2018/2019: idea abbandonata già l'anno successivo. Ligue 1, Liga e Premier sono già in campo, con un turno anche tra 31 dicembre e 1 gennaio. Ma anche negli altri sport, dalla NBA al volley, si gioca durante le feste. Non in Serie A però, che riprenderà con una giornata di metà pomeriggio in un giorno lavorativo.