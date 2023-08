Tuttosport: "Leao, l'asso che fa l'operaio. E Pioli gongola"

"Leao, l'asso che fa l'operaio. E Piolo gongola", titola così l'edizione odierna di Tuttosport, che mette il focus su Rafael Leao. Come visto nella gara di Bologna, non è stata solo una partita di sgasate offensive per il portoghese, ma anche di ripiegamenti difensivi.

L'esterno classe '99, che nell'ultimo anno ha avuto sempre meno compiti difensivi, ha sicuramente avuto indicazioni diverse dall'alleantore rossonero. La dimostrazione sono i crampi al fischio finale dopo aver lanciato via il pallone.