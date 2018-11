Tuttosport - Malcontento in casa Milan per l’arbitraggio di Mazzoleni

Il Milan, ovviamente, è arrabbiato con Higuain per la reazione che ha avuto, ma c’è parecchio malcontento anche per la direzione di Mazzoleni. Non tanto per la discutibile espulsione del Pipita (che non ha alterato il risultato) quanto per il mancato secondo giallo a Benatia in occasione del rigore concesso ai rossoneri. Un errore ritenuto la grave: la Juve, infatti, avrebbe dovuto giocare in dieci per un’ora. E nel secondo tempo ci sono stati altri due episodi in area juventina, con Chiellini protagonista, che avrebbero potuto essere valutati in altro modo.