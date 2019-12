Tuttosport - Milan, a Bergamo ultimo treno per l’Europa

Il Milan, domenica alle 12.30, giocherà contro l’Atalanta l’ultima partita del 2019. Sul tavolo ci sono tre punti cruciali per il destino della stagione. Come riporta Tuttosport, da Bergamo passa l’ultimo treno per l’Europa. A gennaio - si legge - il calendario dà una chance ai rossoneri, ma prima deveno fare risultato con l’Atalanta nello stadio dove, un campionato fa, si esaltò Piatek, oggi fermo a 4 gol in 16 giornate.