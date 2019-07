Tuttosport: "Milan ai piedi di Bennacer"

Nelle pagine interne di Tuttosport, oggi in edicola, si trova anche un focus su Ismael Bennacer. "Milan ai piedi di Bennacer" è il titolo, con i rossoneri che possono coccolarsi il loro nuovo acquisto, proveniente dall'Empoli. Nonostante lo scetticismo iniziale, con vari dubbi espressi sul fatto che il centrocampista arrivasse da una squadra appena retrocessa in Serie B, la Coppa d'Africa ha consacrato il calciatore algerino, che è stato eletto miglior giocatore del torneo. Il club si è convinto di aver messo a segno un grande colpo. Giampaolo, dal canto suo, si sfrega le mani: può essere il tecnico adatto per trasformarlo in un top player di livello assoluto.