Tuttosport - Milan, anche Pioli è finito sul banco degli imputati

Tutto sommato, Stefano Pioli ha svolto un buon lavoro al Milan. È riuscito a risollevare psicologicamente una squadra “depressa” dalla gestione Giampaolo, valorizzando alcuni elementi come Theo Hernandez, Bennacer, Rebic e Castillejo. Il tecnico emiliano, inoltre, ha trovato una quadra dal punto di vista tattico con un modulo, il 4-2-3-1, che sembra il più adatto alle caratteristiche dei giocatori presenti in rosa. Tuttavia, anche Pioli è finito sul banco degli imputati. Come riporta Tuttosport, infatti, alcuni risultati (come la manita rimediata a Bergamo, la rimonta nel derby e la sconfitta col Genoa prima dello stop al campionato) non gli danno ragione.