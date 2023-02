Tuttosport - Milan, avanti con la difesa a 3 anche in Champions: Tomori insidia Kjaer, Brahim potrebbe andare in panchina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la prova nel derby e la conferma con il Toro, mister Pioli è intenzionato a portare avanti la difesa a tre, ragionando eventualmente su un 3-5-2 o un 3-4-1-2. Il rientro di Tomori potrebbe mettere in discussione Kjaer, così da comporre un terzetto formato da Kalulu, Thiaw e Tomori. Non è da escludere anche Bennacer, così da aiutare Tonali. A destra si ragionerà anche su Saelemaekers, mentre a sinistro si punterà sempre su Theo. Davanti, invece, Giroud e Leao sono certi del posto da titolari, mentre Brahim potrebbe andare in panchina in favore di Krunic. A riportarlo è Tuttosport.