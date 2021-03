Tuttosport - Milan, Bennacer potrebbe rientrare dopo la sosta

Continua la stagione no di Ismael Bennacer che finora ha già saltato diverse partite per infortunio. Il centrocampista rossonero è ancora ai box e per rivederlo in campo servirà ancora un po' di tempo: come riporta Tuttosport, l'algerino potrebbe infatti rientrare dopo la sosta per le nazionali di fine marzo, a meno che non ci sia un netto miglioramento nei prossimi giorni e allora potrebbe essere convocato già per il match contro la Fiorentina del 21 marzo.