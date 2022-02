Tuttosport - Milan, cercasi attaccanti: là davanti brilla solo Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Contro l’Inter, in Coppa Italia, mister Pioli potrà affidarsi nuovamente a Leao, anche se l’allenatore rossonero - osserva giustamente Tuttosport - avrebbe bisogno dell’apporto anche degli altri attaccanti. Giroud si è fermato ai 4 gol in quattro giorni fra derby di campionato e Lazio in coppa, Ibrahimovic è ancora ai box, Rebic ha trovato la rete a Salerno ma sembra lontanissimo da una condizione accettabile, Messias alterna buone cose a giornate storte e Brahim Diaz si è perso dopo il Covid. Insomma, l’attacco del Milan stenta: in questo momento l’unico a brillare è Leao.