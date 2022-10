Tuttosport - Milan, De Ketelaere dovrebbe tornare a disposizione per il match contro il Monza

MilanNews.it

A causa di un leggero problema muscolare, Charles De Ketelaere ha saltato la sfida di Champions League contro il Chelsea e non non ci sarà nemmeno domenica in casa del Verona. Il suo rientro in campo dovrebbe avvenire nel match contro il Monza in programma il 22 ottobre a San Siro. Lo riferisce stamattina Tuttosport.