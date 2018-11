Tuttosport - Milan, Gazidis vuole raddoppiare l'attuale contratto con Emirates: da 20 a 40 milioni a stagione

Dal 1° dicembre Ivan Gazidis sarà operativo come nuovo amministratore delegato del Milan e tra i suoi obiettivi principali ci sarà anche quello di aumentare le sponsorizzazioni del club di via Aldo Rossi: in particolare, secondo Tuttosport in edicola questa mattina, il manager sudafricano vuole raddoppiare l'attuale contratto con Fly Emirates, portandolo dagli attuali 20 milioni a 35-40 milioni di euro a stagione.