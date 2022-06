MilanNews.it

Una data certa non c'è ancora, ma presto è atteso di nuovo in Italia il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. In questi giorni circolano varie ipotesi, tra cui anche il suo sbarco a Milano in occasione del raduno del Milan a Milanello in programma il prossimo 4 luglio. Lo riferisce stamattina Tuttosport.