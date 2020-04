Tuttosport - Milan, inizialmente Rangnick non aveva gradito il taglio del budget

Secondo quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, inizialmente Ralf Rangnick non aveva gradito particolarmente il taglio del budget per il mercato deciso da Elliott che metterà a sua disposizione 75 milioni di euro cash (prima erano 100) più il 50% di quanto ricavato dalle cessioni (in un primo momento si sarebbe aggiunto tutto quello che sarebbe stato incassato dalle cessioni). Questa diminuzione del budget, dovuta alla crisi che deriverà dall'emergenza coronavirus, sembra però essere stata ora metabolizzata dal tedesco.