Tuttosport: "Milan, Kalulu no. Emergenza difesa: nel derby con l'Inter tocca a Kjaer"

"Milan, Kalulu no. Emergenza difesa: nel derby con l'Inter tocca a Kjaer" scrive Tuttosport oggi in edicola. Colpito da un problema muscolare emerso nel corso di uno degli ultimi allenamenti della passata settimana, Pierre Kalulu salterà il derby. L'assenza del francese si aggiunge a quella dello squalificato Tomori e dunque è emergenza in difesa per Pioli, costretto a schierare Thiaw insieme all'ormai ex titolare Simon Kjaer, scivolato in fondo alle gerarchie, con Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra.