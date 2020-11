Tuttosport - Milan, la sosta sarà utile per ricompattarsi

Il Milan si aggrappa a Ibrahimovic, croce e delizia di una partita non bella ma emozionante, ed evita la seconda sconfitta consecutiva. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo il 2-2 di ieri contro il Verona. I rossoneri - si legge - confermano di essere in difficoltà e di avere bisogno, forse più di altri, della pausa per le nazionali. La sosta consentirà a Pioli di ricompattare il gruppo, che nelle ultime due partite si è un po’ perso per strada.