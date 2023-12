Tuttosport: "Milan, Leao ok dai medici: forse, chissà...ma al massimo per la panchina"

"Milan, Leao ok dai medici: forse, chissà...ma al massimo per la panchina" scrive Tuttosport. Buone notizie per il Milan: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Rafael Leao hanno evidenziato la completa guarigione dalla lesione riportata contro il Lecce e il recupero è vicino. Ci sono delle possibilità per un possibile ritorno, inizialmente in panchina, contro l'Atalanta, altrimenti bisognerà la sfida di Champions contro il Newcastle.

Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche perché se il portoghese dovesse continuare ad allenarsi ad alta intensità anche oggi, allora il rientro in gruppo potrebbe avvenire nella giornata di domani.