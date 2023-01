Tuttosport - Milan, Messias sarà disponibile per la panchina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina l'edizione di Tuttosport uscita in edicola, Pioli dovrebbe aver recuperato per la panchina, per la gara di questa sera contro il Torino in Coppa Italia, l'esterno brasiliano Junior Messias. Il numero 30 ha saltato tutte le amichevoli invernali e le prime due partite del 2023 e sarà sicuramente un arma in più per l'attacco rossonero d'ora in avanti.