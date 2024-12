Tuttosport - Milan, Okafor out anche in Supercoppa: tornerà intorno alla metà di gennaio

vedi letture

Domani sera contro la Roma, Paulo Fonseca dovrà ancora fare a meno di diversi giocatori che sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni: oltre al lungodegente Alessandro Florenzi, non ci saranno nemmeno Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao, i quali puntano al rientro in Supercoppa Italiana (il 3 gennaio è in programma la semifinale contro la Juventus, poi il 6 gennaio ci sarà l'eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta). Assente anche Noah Okafor che non ci sarà nemmeno in Arabia Saudita e che dovrebbe tornare a disposizione intorno a metà gennaio.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge poi che per la Roma è ancora in dubbo il recupero di Christian Pulisic: l'americano si è allenato a parte anche ieri e, se dovesse rientrare in gruppo oggi, potrebbe al massimo andare in panchina. Torneranno tra i convocati di Paulo Fonseca invece Ismael Bennacer e Luka Jovic che si stanno allenando ormai da qualche giorno con i compagni di squadra.