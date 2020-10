Tuttosport - Milan, Rebic ancora in forte dubbio per il derby

Zlatan Ibrahimovic è pienamente recuperato e sarà regolarmente in campo sabato contro l'Inter, mentre Ante Rebic è ancora in forte dubbio per il derby. Lo riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che il croato, che è alle prese con la lussazione al gomito rimediata contro il Crotone, si sottoporrà a metà di questa settimana ad un nuovo controllo per capire se potrà essere o meno a disposizione di Pioli per il match contor l'Inter.