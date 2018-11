Tuttosport - Milan, resa dei conti a Nyon: il futuro passa dall’Uefa

Siamo alla resa dei conti: il futuro del Milan - scrive il quotidiano Tuttosport - passa da Nyon. La delegazione rossonera, capitanata da Paolo Scaroni, sta discutendo con la Camera Giudicante della Uefa, chiamata a emettere una sanzione equa per le violazioni al Fair Play Finanziario fatte registrare dal club di via Aldo Rossi nel triennio 2014-17. Oggi, ovviamente, non arriverà la sentenza definitiva, ma si capiranno le linee guida per ciò che sarà l’indirizzo economico-finanziario che il Milan dovrà seguire per rientrare nei paletti del FPF.