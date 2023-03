Tuttosport: "Milan, riporta Conte in Italia!". Addio al Tottenham in caso di eliminazione

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Milan, riporta Conte in Italia!", si legge quest'oggi all'interno di Tuttosport. Un eventuale qualificazione dei rossoneri, fa notare il quotidiano, avrebbe ripercussioni anche sul futuro dell'attuale tecnico del Tottenham. Qualora il leccese dovesse salutare la Champions già agli ottavi, la strada per il suo ritorno nel nostro calcio rischierebbe di essere tracciata. È tutto nelle mani del Diavolo, che non intende sprecare questa possibilità.