Tuttosport: "Milan, rito anti Dea"

"Milan, rito anti Dea": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che ieri a Milanello, al termine dell'allenamento, c'è stata una grigliata di squadra a cui hanno partecipato anche lo staff tecnico e la dirigenza. L'obiettivo è quello di compattare ancora di più il gruppo in vista del match decisivo per la Champions contro l'Atalanta in programma domenica sera. Per questa sfida, il Diavolo scenderà in campo con la maglia bianca delle grandi finali.